Airbus прогнозирует сложности в достижении цели поставок из-за производственных проблем

Airbus в среду скорректировала целевой показатель поставок самолетов и предупредила, что для его достижения потребуется больше времени в связи с рядом производственных проблем.

В то же время крупнейшая аэрокосмическая группа Европы отчиталась о превысившей ожидания прибыли в третьем квартале.

Airbus, выпускающая, в частности, реактивные лайнеры, спутники и вертолеты, сообщила, что скорректированная операционная прибыль составила 1,576 миллиарда евро ($1,8 миллиарда) при выручке в размере 15,451 миллиарда.

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали скорректированную операционную прибыль в третьем квартале в размере 1,441 миллиарда евро при выручке в 15,316 миллиарда.

Airbus столкнулась с новыми трудностями в производстве пассажирских авиалайнеров A321neo на заводе в Гамбурге, которые совпали по времени с задержкой поставок заказанных самолетов из-за проблем с двигателями.

“Еще многое предстоит сделать до конца года, чтобы выполнить обязательства”, - сообщила Airbus.

Компания сообщила, что по-прежнему рассчитывает поставить около 800 коммерческих самолетов в 2018 году, но этот показатель теперь включает поставку 18 недавно приобретенных самолетов Bombardier CSeries, которые были переименованы в A220.