Новое правительство Греции приняло присягу

Новое правительство Греции приняло сегодня в Афинах присягу, сообщает сайт газеты "Катимерини". Церемония состоялась в президентском дворце. Там же накануне принес присягу в качестве премьера страны лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис.

Первое заседание нового кабинета министров запланировано на среду.

Накануне Мицотакис объявил состав своего правительства. Вице-премьером стал Панайотис Пикрамменос, главой МИД - Никос Дендиас, министром финансов Христос Стайкурас, МВД Греции возглавит Михалис Хрисохидис, министерство обороны - Никос Панайотопулос, министерство юстиции - Костас Циарас.

Как сообщалось, в воскресенье в Греции прошли парламентские выборы. "Новая демократия" получила 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте, правящая партия СИРИЗА - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.