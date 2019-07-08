Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию

Правительство Германии не будет вводить наземные войска в Сирию.

В понедельник, 8 июня, Берлин ответил отказом на соответствующий призыв Соединенных Штатов. ФРГ планирует продолжать начатые действия, и в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в Берлине.

По его словам, в ближайшее время участники коалиции против террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) в Сирии и Ираке проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах. При этом в борьбе против ИГ имеются как военные, так и гражданские составляющие, и их следует разумно распределить между участниками коалиции, указал далее Зайберт.

В бундестаге также не поддержали призыв Вашингтона об отправке наземных войск бундесвера в Сирию. "В этом вопросе я настроен очень, очень критически. Кроме того, у нас и не будет большинства в бундестаге за подобное решение", - заявил глава входящей в правящую коалицию консервативной фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

И.о. председателя фракции социал-демократов (также участника правящей коалиции) Торстен Шефер-Гюмбель отклонил требование США. "Зеленые", либералы и левые призвали правительство дать четкий отказ Вашингтону.

Ранее спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию к отправке немецких военных в Сирию. "Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa, опубликованном в ночь на 7 июля.

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков ИГ лучше использовать силы местных военных". Однако бундесвер мог бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания, а также обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат.

В настоящий момент военные бундесвера участвуют в борьбе против ИГ в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании. Соответствующий мандат бундесвера истекает 31 октября. По словам Зайберта, Берлин намерен продлить данную миссию.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против ИГ желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этой связи.