Последнее обновление: 08.07.2019 14:19

Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

Российская делегация не признает принятую декларацию ПА ОБСЕ и не считает ее обязывающим документном для исполнения, заявил член делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Николай Рыжак на пленарном заседании ПА ОБСЕ в понедельник.

Ранее в понедельник ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийски резолюций, призывающих РФ к "деоккупации" Крыма, отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также расценивающую "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

"Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал Рыжак.

"Это ваше решение, конечно. Вы можете признавать или не признавать резолюцию", - ответил председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

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