Последнее обновление: 08.07.2019 12:19

В Греции партия Ципраса проиграла выборы

После подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции партия СИРИЗА, которую возглавляет премьер страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны. Об этом сообщает Ekathimerini.

"После подсчета 99% голосов партия "Новая демократия"(Кириакоса- ред.) Мицотакиса набирает 39,8% голосов по сравнению с 31,5% левой партии СИРИЗА (Алексиса - ред.) Ципраса", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ekathimerini, Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой.

Отмечается, что сегодня Мицотакис будет утвержден на посту премьера. Также ожидается, что он в течение дня представит свое новое правительство.

Ранее сообщалось, что согласно данным экзит-полов, проведенных в день досрочных выборов в Греции 7 июля, победу на них одержала оппозиционная партия "Новая демократия".

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование