В Греции партия Ципраса проиграла выборы

После подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции партия СИРИЗА, которую возглавляет премьер страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны. Об этом сообщает Ekathimerini.

"После подсчета 99% голосов партия "Новая демократия"(Кириакоса- ред.) Мицотакиса набирает 39,8% голосов по сравнению с 31,5% левой партии СИРИЗА (Алексиса - ред.) Ципраса", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ekathimerini, Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой.

Отмечается, что сегодня Мицотакис будет утвержден на посту премьера. Также ожидается, что он в течение дня представит свое новое правительство.

Ранее сообщалось, что согласно данным экзит-полов, проведенных в день досрочных выборов в Греции 7 июля, победу на них одержала оппозиционная партия "Новая демократия".