В Черном море параллельно проходят военные учения России и НАТО

В акватории Черного моря, где с 1 июля проходят военно-морские учения НАТО "Sea Breeze - 2019" с участием украинских военных, начались плановые маневры Черноморского флота (ЧФ) РФ.

В российских учениях задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", а также ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60", сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", - указывается далее в заявлении. Кроме того, силы Черноморского флота отслеживают деятельность сил НАТО, участвующих в "Sea Breeze - 2019".

Между тем находящаяся на месте учений НАТО корреспондент DW сообщила о беспрерывном следовании кораблей ЧФ РФ и российской авиации за военными кораблями НАТО и Украины в акватории учений. В частности, 4 июля российский СУ-24 с двумя противокорабельными ракетами совершил несколько довольно близких облетов над американским эсминцем Carney, указала она. Кроме того, по данным корреспондента, вертолет класса К облетел американский эсминец, имеющий на борту ракеты "Томагавк".

При этом американские военные считают, что россияне не нарушили правила, касающиеся международных вод, передает корреспондент DW с места учений. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко назвал действия РФ агрессией. "Это уже смешно выглядит. Перед началом учений россияне закрывают район, где мы планировали проводить учения… И в районе учений мы фиксируем 14 кораблей ЧФ РФ. Мы видели действия авиации ЧФ РФ, они достаточно спорные относительно безопасности захода над нашими кораблями", - заявил Воронченко DW.

Между тем в Минобороны РФ заявили о "перехвате" российским истребителем самолета-разведчика США над Черным морем. "Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - указало ведомство 5 июля.

Для ее перехвата в воздух поднят истребитель СУ-27, экипаж которого приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Посейдон, который сразу изменил направление полета от границы РФ, отмечается далее в заявлении.

Учения "Sea Breeze - 2019" проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них участвуют 32 военных корабля и авиация стран НАТО и их союзников, в частности США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, ОАЭ, Украины, Молдавии и Грузии. В последний день учений НАТО Черноморский флот РФ проведет маневры с береговым ракетным комплексом "Утес", шахтные установки которого расположены в горах Крыма. В ходе этих учений комплекс запустит ракеты-мишени "Прогресс" на высоту до 1000 м и расстояние до 300 км.