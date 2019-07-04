Совет НАТО-Россия обсудит Украину и Договор о РСМД

Главными темами заседания Совета НАТО-Россия 5 июля станут Украина и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом корреспонденту DW в четверг, 4 июля, сообщил один из чиновников НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия, в котором примут участие послы стран НАТО и российский поверенный в делах Юрий Горлач, - заявил чиновник НАТО. - На встрече обсудят Украину, Договор о РСМД, а также прозрачность и снижение рисков". Это будет второе заседание совета в 2019 году. Должность посла России при НАТО уже полтора года остается вакантной после того, как Александр Грушко стал заместителем главы МИД РФ.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений Договора о РСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. Между тем 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

НАТО считает, что РФ нарушила ДРСМД, приняв на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса). В Москве такой ракеты наличие признают, однако утверждают, что она соглашения не нарушает.

В декабре 2018 года Вашингтон заявили о намерении выйти из ДРСМД, однако по просьбе некоторых союзников по НАТО, в частности Германии, дал России еще два месяца на уничтожение ракет 9М729. Поскольку этого не произошло, то в начале февраля 2019 года США начали процедуру выхода из ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.