США планируют санкции и исключение Турции из программы F-35, несмотря на заверения Анкары

Администрация президента США Дональда Трампа все еще планирует ввести санкции против Турции и исключить ее из программы истребителей F-35, если Анкара не откажется от покупки российских систем С-400, сообщили Рейтер американские чиновники, несмотря на заверения президента Турции в обратном.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Японии, президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что не ждет введения США санкций за покупку С-400, поставки которых начнутся в ближайшие дни.

Настрой Трампа по отношению к Эрдогану на переговорах казался доброжелательным, при этом американский президент не стал публично подтверждать намерение о введении санкций, несмотря на неоднократные вопросы журналистов.

Но американские правительственные чиновники сообщили Рейтер, что, по крайней мере пока, Белый дом намерен ввести санкции против Турции и исключить ее из программы F-35, если Анкара примет поставки С-400.

“Соединенные Штаты последовательно и четко говорили, что если Турция действительно приобретет С-400, то столкнется с весьма существенными и негативными последствиями, включая приостановление закупок и промышленного участия в программе F-35 и применение санкций в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)”, - сказала представитель Госдепартамента США.

Представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс сказал: “Ничего не изменилось”.

“Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 несовместима с программой F-35. Турции не позволят иметь обе системы”.

Исключение Турции из программы F-35 и введение санкций станет одним из самых значительных разрывов в новейшей истории отношений между двумя странами.

Трамп все еще может попытаться изменить курс политики, одобрив послабления или отсрочив санкции. Такой шаг оправдал бы надежды Анкары, но расстроил бы некоторых союзников Трампа в Конгрессе.