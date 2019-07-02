Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний

Власти Чехии разрешили возобновить полеты российских авиакомпаний в страну до 7 июля. Об этом сообщил чешский Минтранс.

Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

Источник, знакомый в ситуацией, рассказал РИА Новости, что это связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам.

В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос "в самые сжатые сроки".