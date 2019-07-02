Последнее обновление: 02.07.2019 16:38

Торговля языком не остановит Россию - Порошенко

Ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным, при этом торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Ибо Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, а также не за Крымом", - отметил он.

По словам Порошенко, главная цель реванша - остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю страну - от Донбасса до Галичины.

"Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - добавил Порошенко.

Именно поэтому, по его словам, партия "Европейская солидарность" разработала базовый документ - Евроатлантическую хартию.

"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий разных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности путем членства в НАТО, благосостояния - путем вступления в ЕС ", - подчеркнул пятый президент.

1 июля председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью СМИ заявил, что предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе, однако выступает против введения второго государственного языка.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование