Торговля языком не остановит Россию - Порошенко

Ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным, при этом торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Ибо Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, а также не за Крымом", - отметил он.

По словам Порошенко, главная цель реванша - остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю страну - от Донбасса до Галичины.

"Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - добавил Порошенко.

Именно поэтому, по его словам, партия "Европейская солидарность" разработала базовый документ - Евроатлантическую хартию.

"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий разных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности путем членства в НАТО, благосостояния - путем вступления в ЕС ", - подчеркнул пятый президент.

1 июля председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью СМИ заявил, что предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе, однако выступает против введения второго государственного языка.