США намерены оказывать "максимальное давление" на Иран

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с предупреждениями в адрес иранского руководства, призвав его соблюдать правила, касающиеся производства обогащенного урана.

"Вы знаете, с чем вы играете, и я думаю, что вы играете с огнем", - заявил американский лидер в понедельник, 1 июля, в Вашингтоне.

Ранее в тот же день Белый дом заявил, что "на иранский режим будет по-прежнему оказываться максимальное давление, пока его лидеры не изменят своей позиции". По мнению Вашингтона, заключение сделки с Тегераном, разрешающей незначительное обогащение урана, было ошибкой.

Тегеран "по-прежнему использует свою атомную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и создавать угрозу для безопасности региона", указал в свою очередь госсекретарь США Майк Помпео. Одновременно он сообщил, что Соединенные Штаты хотят согласовать с Ираном новое всеобъемлющее соглашение, направленное на устранение исходящей от этой страны угрозы миру и безопасности на планете. "Пока Иран отвергает дипломатию и продолжает развивать свою атомную программу, будут усиливаться экономическое давление и дипломатическая изоляция", - добавил Помпео.

Ранее в тот же день власти Ирана сообщили о превышении лимита в 300 килограммов для обогащенного до 3,67 процента урана, разрешенного соглашением по иранской атомной программе. МАГАТЭ в Вене также подтвердила, что Иран на самом деле превысил ограничения на производство низкообогащенного урана.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

Угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. Позднее Иран сбил, по американским данным, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton.