Последнее обновление: 02.07.2019 16:38

В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

"Провести с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару", - говорится в документе.

В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.

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