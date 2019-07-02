Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом в эфире «Радио Новое время» заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Это информация от наших балтийских коллег. До финального заявления, которая была от 7 стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции», - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

26 июня 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация покинула заседание. Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.

1 июля комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Однако народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что демарш Украины не означает, что она не будет участвовать в сессиях ПАСЕ или вообще покинет Совет Европы.