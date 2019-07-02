ОБСЕ зафиксировала на Донбассе современную российскую станцию помех

Патруль ОБСЕ обнаружил 30 июня автоматизированную станцию помех Р-378А в оккупированной Кадиевке (кол. Стаханов, 50 км на запад от Луганска). Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. п. Кадиевка (кол. Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

Ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".