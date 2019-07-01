Последнее обновление: 01.07.2019 17:07

Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

Власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страныв понедельник, 1 июля.

Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

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