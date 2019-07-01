Последнее обновление: 01.07.2019 15:09

Министры ОПЕК+ рекомендовали продлить сделку на 9 месяцев с прежними квотами

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник рекомендовал продлить сделку о сокращении добычи на 9 месяцев с прежними квотами, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

“Все поддержали общее предложение о продлении на 9 месяцев. Сегодня состоится заседание ОПЕК, на котором будут рассмотрены эти предложения. JMMC рекомендовал именно такой вариант дальнейшей кооперации”, - сказал Новак.

“Квоты будут сохранены. Тот объем, который действовал в течение первого полугодия”.

Он добавил, что других, отличных от 6 и 9 месяцев, вариантов продления соглашения не обсуждалось.

Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ в мае составило 1,950 миллионов баррелей в сутки, перевыполнение - 750.000 баррелей в сутки.

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