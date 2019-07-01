Последнее обновление: 01.07.2019 15:09

Туск приостановил саммит Евросоюза

Работа продолжавшегося почти 20 часов саммита ЕС, посвященного согласованию кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, была остановлена в полдень понедельника, переговоры продолжатся во вторник, сообщил представитель Евросовета.

"Туск приостанавливает встречу, она возобновится завтра в 11 часов", - сообщил чиновник. Официально причины переноса не называются, однако по итогам 20 часов переговоров лидеры, вероятно, так и не достигли полного согласия по кандидатурам.

Источники на полях встречи сообщали, что, по состоянию на понедельник утром, лидеры ЕС рассматривали на должность нового главы ЕК ее нынешнего первого замглавы, голландца Франса Тиммерманса, представляющего европейский альянс социал-демократов.

Кандидатура еврокомиссара по конкуренции, датчанки Маргрет Вестагер, предлагалась на пост первого замглавы ЕК. При этом кандидатура Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирного банка, называлась в числе претендентов на пост главы Евросовета.

Кроме того, кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля предлагалась на пост главы европейской дипломатии. В качестве одного из вариантов рассматривалась возможность отдать пост спикера Европарламента немецкому политику Манфреду Веберу от ведущей в ЕС "Европейской народной партии".

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