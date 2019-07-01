Последнее обновление: 01.07.2019 15:09

Porsche отзывает в РФ более 2 тыс. автомобилей Panamera из-за проблем с проводкой

Российское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche ООО "Порше Руссланд" отзывает в РФ 2,055 тыс. автомобилей Porsche Panamera (тип 970).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку", - отмечает Росстандарт.

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