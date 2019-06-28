США введут санкции против любой страны, импортирующей иранскую нефть

Вашингтон введет санкции в отношении любой страны, которая импортирует иранскую нефть, при этом никакие исключения на данный момент не действуют, сказал в пятницу спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников, предприняв беспрецедентный шаг для усиления давления на Тегеран после того, как Иран сбил американский беспилотник на прошлой неделе.

“Мы введем санкции против любого импорта иранской нефти”, - сказал Хук, отвечая на вопрос о продаже иранской нефти в Азию, добавив, что США изучат сообщения о ее поставках в Китай.

“На данный момент не действует никаких исключений для (импорта) нефти, - сказал Хук журналистам в Лондоне.- Мы введем санкции против любых незаконных закупок иранской нефти”, - добавил он.

После того как в ноябре прошлого года США вновь ввели санкции на экспорт иранской нефти, Тегеран начал продавать повышенные объемы нефтехимической продукции по ценам ниже рыночных в таких странах, как Бразилия, Индия и Китай, сообщил Рейтер ранее в июне.

“Иран в прошлом действительно использовал подставные компании для того, чтобы обойти санкции, обогатить режим и финансировать его авантюризм за рубежом”, - сказал Хук, добавив, что Иран регулярно нарушает морское право, скрывая свой экспорт нефти.

В прошлом году Трамп вывел США из иранской ядерной сделки, которая предусматривала снятие санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничения его ядерной программы, подтвержденные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

“Иран слишком часто отказывается от дипломатии, - сказал Хук. - Они должны остановить эту раскольническую программу по созданию шиитского коридора власти и доминированию на Ближнем Востоке”.