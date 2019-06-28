Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Премьер Британии призвала Путина прекратить дестабилизирующие действия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала президенту РФ Владимиру Путину в пятницу, что отношения Москвы и Лондона смогут измениться, только если Россия прекратит действия, угрожающие международной безопасности, сообщила представитель премьера.

Мэй также призвала Путина передать Британии двоих россиян, которых Лондон винит в отравлении бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери в прошлом году.

“Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Соединенному Королевству и его союзникам”, - сказала представитель Мэй.

“Премьер-министр сказала, что использование смертельного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери - часть более широкой модели неприемлемого поведения и действительно отвратительный шаг”.

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