Премьер Британии призвала Путина прекратить дестабилизирующие действия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала президенту РФ Владимиру Путину в пятницу, что отношения Москвы и Лондона смогут измениться, только если Россия прекратит действия, угрожающие международной безопасности, сообщила представитель премьера.

Мэй также призвала Путина передать Британии двоих россиян, которых Лондон винит в отравлении бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери в прошлом году.

“Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Соединенному Королевству и его союзникам”, - сказала представитель Мэй.

“Премьер-министр сказала, что использование смертельного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери - часть более широкой модели неприемлемого поведения и действительно отвратительный шаг”.