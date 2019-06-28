Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью

Беларусь намерена обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба". Об этом заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - заявил Ляшенко.

По его словам, потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" оцениваются в 20 миллионов долларов.

"Беларусь оценивает в $20 млн потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре вследствие ЧП в "Дружбе", - сказал вице-премьер.

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