Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью

Беларусь намерена обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба". Об этом заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - заявил Ляшенко.

По его словам, потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" оцениваются в 20 миллионов долларов.

"Беларусь оценивает в $20 млн потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре вследствие ЧП в "Дружбе", - сказал вице-премьер.