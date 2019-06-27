"Аэрофлот" повысит топливные сборы на рейсы в СНГ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов по России, а также в страны СНГ и Грузию, сообщают российские СМИ.

Согласно сообщению, топливный сбор на внутренние рейсы вырастет с 2465 до 2700 рублей, в направлении Москва-Якутск топливный сбор увеличился с 3965 до 4200 рублей.

«Кроме того, топливный сбор вырастет на некоторые зарубежные рейсы, которые отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Армения. Плата повысится с 1080 до 1449 рублей», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что основная причина сокращения прибыли — рост цены на авиатопливо. В первом квартале 2019 года общие расходы «Аэрофлота» на топливо повысились на 28,4 процента или на 9,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.