Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили — МИД Польши

Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ были отменены, и такие действия, как безусловное восстановление прав российской делегации в ПАСЕ, не эффективны. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк в эфире польского телеканала TVP.INFO.

"Я хотел бы ошибаться, но мы наблюдаем за действиями России в последние 10-15 лет и знаем, что нет достаточно свидетельств эффективности таких методов относительно России", - подчеркнул Шинковський вел Сеньк.

Как он напомнил, члены польской делегации в ПАСЕ констатировали: ничего не изменилось относительно нарушения международного права Россией в Крыму, что было основной причиной приостановки участия РФ в ПАСЕ.

"Поскольку ничего не изменилось, то и отмены санкций не должно быть", - подчеркнул заместитель главы МИД РП.

По его убеждению, надежды на то, что восстановление права голоса России в ПАСЕ приведет к завершению ее агрессии в Украине и Россия вернет Крым Украине, безосновательны.

В то же время член польской делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий в комментарии РАР отметил, что делегация Польши и ряда других стран, которые в знак протеста против возвращения права голоса России покинули Страсбург, таким образом дают себе и Совету Европы время до октября на проведение консультаций и анализа ситуации.

"Это время до ближайшей сессии, когда мы представим нашу возможную программу действий", - заявил Бернацкий.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая предусматривает безусловное возвращение России в Ассамблею. В этот же день российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании.

Делегации семи стран-членов ПАСЕ: Украина, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии - заявили о начале консультаций с национальными парламентами и правительствами о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации.