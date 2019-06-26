Последнее обновление: 26.06.2019 13:00

Компании США обходят запрет на торговлю с Huawei

Крупные технологические компании США продолжают поставлять свою продукцию китайской Huawei, внесенной Вашингтоном в черный список, сообщила во вторник, 25 июня, американская газета The New York Times. По ее данным, в частности, Intel и Micron Technology поставляют Huawei процессоры.

Отмечается, что речь идет о продукции, произведенной за пределами США. Компании воспользовались тем, что такие товары не всегда считаются американскими. Поэтому запрет Дональда Трампа на поставки Huawei формально на них не распространяется.

Согласно действующему запрету, американские компании могут до середины августа продавать Huawei комплектующие для существующих моделей. При этом запрет на поставки товаров для будущих моделей Huawei действует уже сейчас.

В Intel и Micron отказались от комментариев.

Тем временем служба доставки FedEx подала в суд на министерство торговли США, внесшее Huawei в черный список. В результате этого FedEx теперь необходимо отслеживать миллионы посылок, чтобы не нарушить запрет на экспорт товаров китайской компании.

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