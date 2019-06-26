ПАСЕ избирает нового генсека Совета Европы

В среду в Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут выборы нового генерального секретаря СЕ.

Процедура тайного голосования начнется в 10:00 и завершится в 19:00.

Среди кандидатов – вице-премьер-министр, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Новоизбранный, 14-й, генсек СЕ начнет деятельность в октябре.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

В ночь с понедельника на вторник, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в Ассамблею. Во вторник российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании. Сейчас нарушена процедура обжалования их полномочий.

Резолюция предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может затруднить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблее без выполнения международных обязательств.

Между тем постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что приостанавливает работу в летней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения российской делегации.