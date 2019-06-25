НАТО призывает Россию уничтожить нарушающие ДРСМД ракеты, предупреждает об ответных мерах

НАТО во вторник призвал Россию уничтожить новую ракету до истечения в августе крайнего срока и спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы не допустить размещения в Европе ракет с ядерными боеголовками наземного базирования, в противном случае пригрозив более решительными ответными мерами альянса в регионе.

Министры обороны стран НАТО обсудят в среду свои дальнейшие шаги на случай, если Москва сохранит ракетный комплекс, который, согласно США, позволит нанести быстрый ядерный удар по Европе и нарушает ДРСМД.

“Мы призываем Россию пойти ответственным путем, но пока не видим никаких указаний на то, что Россия намерена это сделать”, - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Мы должны будем ответить”.

Столтенберг отказался вдаваться в подробности. Но дипломаты сообщили, что министры обороны рассмотрят возможность увеличения числа полетов американских военных самолетов, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, над Европой, увеличения количества военных учений и передислокации американских ракет морского базирования.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО хотят, чтобы Россия уничтожила комплексы с крылатыми ракетами 9М729 (SSC-8), что Москва пока отказывается делать. Россия отрицает любые нарушения ДРСМД, обвиняя Вашингтон в стремлении к гонке вооружений.

США планируют выйти из ДРСМД 2 августа в случае отсутствия договоренности, ликвидировав для себя ограничения на возможность разрабатывать ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд.

Вашингтон в феврале приостановил выполнение своих обязательств в рамках заключенного в 1987 году договора и сообщил, что официально выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва не перестанет его нарушать. Россия на следующий день объявила об аналогичном шаге.