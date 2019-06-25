В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

Поcле возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила «Интерфакс-Украина» исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

«В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии», - сказала Ионова и добавила, что не знает, «можно ли будет туда возвращаться». По ее словам, украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации. «Это начало разрушения самой организации», - сказала Ионова.

«Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных», — написал на своей странице в Facebook председатель делегации Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

Ранее депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе ассамблеи. Таким образом, во вторник, 25 июня, российская делегация сможет участвовать в работе, а 26 июня, когда ПАСЕ будет выбирать нового генсека организации, голоса парламентариев из России также будут учтены.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ поддерживала, в частности, делегация Италии, одна из крупнейших. Британский премьер Тереза Мэй поясняла, что членство России в Совете Европы дает возможность привлечь ее «к ответственности за нарушения прав человека».

Россию лишили полномочий ПАСЕ в 2014 году, после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С 2017-го Москва перестала платить взнос в Совет Европы.