Оппозиция в Турции нанесла удар Эрдогану, одержав победу на выборах мэра Стамбула

Турецкая оппозиция нанесла президенту Тайипу Эрдогану серьезный удар, одержав победу на повторных выборах мэра в Стамбуле, дав лидеру страны понять, что избиратели недовольны ужесточением его контроля над властью.

По сообщению главы Высшей избирательной комиссии, Экрем Имамоглу из Народно-республиканской партии набрал 54,21% голосов, одержав победу с гораздо большим отрывом, чем три месяца назад.

Результаты предыдущих выборов были аннулированы после протестов со стороны правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, которая заявила, что в ходе голосования имели место многочисленные нарушения. Решение о проведении повторных выборов было подвергнуто критике со стороны западных союзников Турции и вызвало недовольство представителей оппозиции внутри страны, которые говорили, что турецкая демократия находится под угрозой.

В воскресенье и рано утром в понедельник десятки тысяч сторонников Имамоглу праздновали его победу над кандидатом от правящей партии на улицах Стамбула. Разница в количестве голосов составила почти 800.000.

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой, а соперник Имамоглу, Бинали Йылдырым из правящей ПСР, через два часа после закрытия избирательных участков пожелал Имамоглу удачи на посту мэра.