Последнее обновление: 24.06.2019 11:03

Более 400 пилотов подали в суд на Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск в суд против Boeing из-за "беспрецедентного сокрытия" компанией "известных дефектов в конструкции" в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщает австралийский ABC News со ссылкой на судебные документы.

Сокрытие недостатков привело к крушению двух самолетов MAX в Эфиопии и Индонезии и к последующей приостановке полетов этой модели по всему миру, указывают пилоты. Они, в частности, критикуют решение Boeing установить автоматизированное программное обеспечение – MCAS, которая придала самолету "опасные аэродинамические недостатки при управлении".

Пилоты заявляют, что после того, как полеты Boeing 737 MAX были приостановлены, они понесли финансовые потери и пострадали от психических расстройств. Истцы требуют от корпорации "миллионные компенсации", точную сумму ABC News не называет. Иск будет рассмотрен в суде Чикаго 21 октября.

В результате крушения Boeing 737 MAX в октябре 2018 года в Индонезии погибли 189 человек, катастрофа этой модели самолета в марте 2019 года в Эфиопии унесла жизни 157 человек. В компании тогда признали, что на борту обоих самолетов произошел сбой системы MCAS.

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