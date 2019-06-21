Президент Грузии обвинила российскую "пятую колонну" в беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию “врагом и оккупантом”, предположив, что за акциями протеста в Тбилиси, ставящими своей целью разделить жителей республики, может стоять российская “пятая колонна”.

Комментарий Зурабишвили, опубликованный в Facebook, последовал за жесткими столкновениями протестующих и полиции, применившей слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Десятки людей пострадали.

Собравшиеся в четверг в грузинской столице люди были недовольны визитом в страну российского депутата Сергея Гаврилова, который на сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к участникам мероприятия на русском.

Зурабишвили в пятницу сократила программу своего визита в Белfhecm в связи с беспорядками в Тбилиси.