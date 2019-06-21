ЕС обещает «немягкие» меры против Турции из-за бурения в территориальных водах Кипра

Лидеры Европейского Союза выразили полную солидарность с Кипром в конфликтной ситуации с Турцией, которая начала бурения нефтегазовых скважин в территориальных водах Кипра.

Как отметил в Брюсселе во время пресс-конференции в ночь на 21 июня при итогам первого дня работы Европейского Совета Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, европейские контр-меры против таких действий "не будут мягкими".

«Это была важная встреча, главным образом в том, что касается вопроса отношений между Кипром и Турцией. Мы полностью солидарны с Кипром. То, что делает Турция в территориальных водах Кипра, является абсолютно неприемлемым. Еврокомиссия получила поручение предложить меры, которые должны быть приняты как можно скорее, в том, что касается этого конфликта, и она сделает это. И это не будут мягкие меры», - заявил Жан-Клод Юнкер.

По сообщениям международных СМИ, Турция расширяет работы по бурению скважин для поиска нефти и газа на морских участках, которые Кипр считает исключительной экономической зоной.