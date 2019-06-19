ВМС США: фрагменты мины указывают на причастность Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе

МС США в среду продемонстрировали фрагменты магнитной мины и магнит, снятый с одного из двух нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе на прошлой неделе, сообщив, что мина очень похожа на иранскую.

“Магнитная мина, использованная при атаке, имеет свои отличительные характеристики и очень напоминает иранские мины, которые публично демонстрировались на иранских военных парадах”, - сказал журналистам Шон Кайдо, высокопоставленный представитель Центрального командования ВМС США.

Вашингтон обвинил в атаке на танкеры Тегеран, который отвергает причастность к инциденту.