Последнее обновление: 19.06.2019 17:03

ВМС США: фрагменты мины указывают на причастность Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе

Категории: Иран США

МС США в среду продемонстрировали фрагменты магнитной мины и магнит, снятый с одного из двух нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе на прошлой неделе, сообщив, что мина очень похожа на иранскую.

“Магнитная мина, использованная при атаке, имеет свои отличительные характеристики и очень напоминает иранские мины, которые публично демонстрировались на иранских военных парадах”, - сказал журналистам Шон Кайдо, высокопоставленный представитель Центрального командования ВМС США.

Вашингтон обвинил в атаке на танкеры Тегеран, который отвергает причастность к инциденту.

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