Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе

Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе встречи во вторник с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини обсудил ряд общих вызовов, в том числе российско-украинский вопрос. Об этом рассказала по итогам переговоров официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель обсудили отношения США и ЕС, а также ряд общих интересов и общие вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами и Европой, в том числе вопросы безопасности и обороны в Европе, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдову, западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - заметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Встреча государственного секретаря Соединенных Штатов и высокого представителя Евросоюза состоялась непосредственно в Государственном департаменте США.