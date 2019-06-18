Парламент Молдовы в I чтении отменил закон о гражданстве за инвестиции

Депутаты парламента Молдовы на заседании во вторник в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает аннулирование Закона о выдаче гражданства в обмен на инвестиции, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

"Законопроект одобрен в первом чтении большинством голосов", - сказала Гречаный.

Согласно процедуре, для того, чтобы законопроект был одобрен во втором чтении, необходима оценка правительства. Помимо этого, депутаты могут предложить юридической комиссии свои предложения по дополнению или исправлению проекта, утвержденного в первом чтении.

По словам одного из инициаторов отмены закона о гражданстве Сергея Литвиненко, его реализация может способствовать легализации денежных средств, полученных сомнительным путем. Также есть опасения, что "Закон о гражданстве через инвестиции" может негативно отразиться на безвизовом режиме Молдовы с ЕС.

"Закон о гражданстве по инвестициям" может иметь катастрофические последствия для безопасности Республики Молдова. Реализация "Закона о гражданстве через инвестиции" может привести к тому, что выгоду от получения гражданства Молдовы могут получить люди с сомнительным прошлым в других государствах", - сообщил Литвиненко.

Правительство Молдовы в сентябре 2017 года одобрило регламент о получении молдавского гражданства путем инвестиций, предусматривающий предоставление иностранцу права стать гражданином республики за вклад в Фонд национального развития страны. Получить гражданство можно двумя путями: первый вариант — это минимальный взнос по долгосрочному развитию в размере 100 тысяч евро, а второй вариант — это инвестиции в одну из областей стратегического развития Молдовы, которые должны составить не менее 250 тысяч евро. Первый приказ о выдаче гражданства в обмен на инвестиции был подписан президентом Игорем Додоном 5 апреля.