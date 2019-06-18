Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

Парламент Молдовы одобрил переход Службы госохраны в подчинение президента

Депутаты парламента Молдовы на заседании во вторник 61 голосом одобрили поправки в Закон о возвращении службы государственной охраны в подчинении президента, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

Закон вступит в силу со дня его принятия.

Законопроект о возвращении президенту Молдовы полномочий по управлению Службой государственной охраны был принят в окончательном чтении на прошлой неделе. Однако президент Игорь Додон отправил его на пересмотр с просьбой, чтобы документ вступал в силу со дня его принятия, а не через 30 дней, как было изначально указано в проекте.

"Поправки, предложенные по инициативе президента, одобрены 61 голосом", - заявила Гречаный.

Согласно документу, служба будет подчиняться президенту Молдовы, который будет иметь право назначать директора учреждения и его заместителя. Структура и предельная численность личного состава СГО будут установлены указом президента. Также глава государства установит специальные звания для руководства и членов СГО.

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