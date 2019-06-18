«Газпром» сообщил о предложении к Киеву начать переговоры с чистого листа

В январе в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа. Об этом заявил журналистам член правления и глава юридического департамента российской компании Сергей Кузнец.

«Алексей Борисович [Миллер] озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам, что называется, с чистого листа», — сказал он.

Однако украинская сторона, отметил он, с условиями не согласилась и пытается упорно поменять формат соглашения.

«Они говорят: нет, то решение, что вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования — давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение. Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха: нам прислали десять апельсинов, давайте поровну поделим, но свои восемь я уже съел», - добавил Кузнец.

Член правления «Газпрома» указал, что компания будет готова и рада обсудить мировое соглашение, если «Нафтогаз» будет готов к равным условиям. «Пока просто не складываются условия для такого обсуждения», - заключил он.

О предложении «Газпрома» пойти на мировую в спорах с «Нафтогазом» глава Минэнерго Александр Новак сообщил на прошлой неделе. Глава ведомства указывал, что мировое соглашение позволило бы урегулировать споры для дальнейшего конструктивного взаимодействия компаний. Решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд, в Москве считают противоречивым.

Возможность заключения такого договора обсуждалась сторонами и ранее. Киев отказывался вести переговоры о такой сделке, пока она не будет достигнута на его условиях. «Нафтогаз» предложение «Газпрома» о мировом соглашении называл абсурдным.