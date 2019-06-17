Додон хочет запретить депутатам переходить из одной фракции в другую

Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник сообщил, что собирается законодательно запретить депутатам переходить из одной партийной фракции в другую.

"Хочу гарантировать представителям всех партий, представленных в парламенте страны: мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат... мы добьемся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, главная задача на сегодня — это проведение кардинальных изменений во всех секторах - юстиции, экономики, социальной сферы. Он также уверен, что государственные служащие в своей работе больше не смогут полагаться на покровительство родственников, иначе им придется уйти в отставку.

"Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента", - подчеркнул Додон.