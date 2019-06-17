В Аргентине и Уругвае восстановлено энергоснабжение после блэкаута

После масштабного блэкаута, произошедшего в Аргентине и Уругвае около 7 утра по местному времени (13:00 мнск) в воскресенье, 16 июня, энергоснабжение было снова восстановлено практически на всей территории обеих стран. Об этом сообщили две крупнейшие аргентинские энергокомпании Edesur и Edenor, а также уругвайская компания UTE вечером в воскресенье по местному времени.

В общей сложности южноамериканские страны оставались без электричества около 15 часов. При этом блэкуатом не была затронута только самая южная провинция Аргентины - Огненная Земля.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе поезда метро вынуждены были прекратить движение вплоть до вечера воскресенья. Кроме того, в городе отключились все светофоры, что привело к хаосу на дорогах. При этом больницы продолжали получать электроэнергию благодаря аварийным генераторам. Поскольку в южном полушарии Земли сейчас начинается зима, электричество необходимо в стране, в том числе, для отопления.

На своей странице в Twitter президент Аргентины Маурисио Макри назвал произошедший блэкаут "доселе невиданным событием". В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо в интервью местной радиокомпании Mitre заявил, что по своим масштабам этот сбой является для Аргентины "беспрецедентным".

Причины нарушения работы систем энергоснабжения пока остаются невыясненными. По данным министра энергетики Аргентины Густаво Лопетегуи, системы отключились автоматически из-за проблем с напряжением. Однако он отметил, что в выходной день, когда к тому же температура воздуха не достигает экстремальной отметки, электросеть в Аргентине обладает резервами в размере 20 процентов, поэтому повсеместное отключение электричества является очень нетипичным.

Как заявил политик на пресс-конференции, правительство не исключает попытки хакерского взлома системы электроснабжения, однако не считает эту версию основной. Официальные результаты проверки по данному случаю должны быть получены только через семь-десять дней, добавил он.

В Уругвае, который снабжается током через совместную с Аргентиной сеть, электроснабжение было частично восстановлено уже через час после начала блэкаута.

В 18:30 часов по местному времени компания UTE сообщила в Twitter, что энергоснабжение было возобновлено на 98,5% территории страны, а восстановительные работы в столичном регионе должны будут закончиться к утру понедельника по местному времени.

Кроме Аргентины и Уругвая, блэкаут затронул также отдельные регионы Чили, Бразилии и Парагвая, однако в этих странах отключения энергии были менее масштабными. С начала 2019 года блэкаут происходит также уже несколько раз в Венесуэле.