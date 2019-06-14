Турция обещает ответные меры в случае санкций США за покупку российских С-400

Анкара “предпримет ответные шаги”, если США введут против нее санкции за покупку российских систем С-400, сказал в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкая лира подешевела после комментариев министра, опустившись до отметки 5,9075 к доллару - минимума за две недели.

Вашингтон предупредил о санкциях и исключении Турции из программы истребителей F-35, если она приобретет российские С-400. Чавушоглу сказал в интервью агентству Anadolu, что отменить заказ на С-400 невозможно.