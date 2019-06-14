Президент США продлил санкции против чиновников Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ, адресованный Конгрессу США, был размещен на официальном сайте Белого дома. В нем говорится, что ограничительные меры против Беларуси, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.

Он распорядился заморозить финансовые счета Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.

Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Напомним, в феврале ЕС на год продлил действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны.