Последнее обновление: 13.06.2019 13:49

ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в четверг призвала КНР подключиться к многосторонним переговорам с участием Евросоюза и США о реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Китай получил огромную выгоду от многосторонней системы (торговли). Мы видим их стремление активно работать над ее сохранением и реформированием. Мы хотим, чтобы их роль была более ведущей, чтобы они продемонстрировали, что принимают во внимание обеспокоенности других сторон и свою долю ответственности", - сказала Мальмстрем, выступая в брюссельском экспертном центре "Брейгель".

Китай в мае официально внес свои предложения по реформе ВТО, включая решение ключевых проблем, угрожающих существованию ВТО, повышение ее значимости и эффективности в системе управления глобальной экономикой, а также укрепление инклюзивности системы многосторонней торговли.

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