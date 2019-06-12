В Уганде зафиксировали первый случай Эболы

Врачи обнаружили в Уганде первый случай Эболы после того, как стало известно о гибели около 1400 человек от лихорадки, что в соседнем Конго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на министра Минздрава Уганды Джейн Асенг.

“В Уганде 5-летний мальчик получил положительный результат теста на Еболу, таким образом став первым случаем смертельного вируса за рубежом с начала его вспышки в соседней Демократической Республике Конго в прошлом году”, - говорится в сообщении.

По словам Асенг, ребенок был направлен вместе с членами его семьи на карантин в больницу, находящейся на границе с Конго.

Отмечается, что родственников мальчика также тестировали на наличие лихорадки Эболы, однако, эти результаты ожидаются в течение сегодняшнего дня.

В представительстве Всемирной организации здравоохранения отметили, что мальчик с семьей прибыли из Конго в Уганду в воскресенье и сразу обратились в больницу за медицинской помощью.

Как сообщалось, эпидемию Эболы объявлен в провинции Северное Киву 1 августа прошлого года, после чего болезнь распространилась на соседнюю провинцию Итури.

В мае Евросоюз дополнительно выделил €5 млн гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечения и другие мероприятия.

11 июня 2019 года в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго сообщили о 1346 смертей (1252 подтвержденных и 94 вероятных) и 539 человек, которые выздоровели от Эболы.