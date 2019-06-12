WhatsApp будет судиться с пользователями

Сервис WhatsApp заявил, что будет судиться с пользователями, которые нарушили его правила, даже если найдут доказательства за пределами мессенджера. Об этом говорится в сообщении компании.

Нарушения касаются массовых рассылок в бизнес целях и "использование платформы в неправомерных целях".

"WhatsApp стремится использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, включая судебные иски, для предотвращения злоупотреблений, нарушающих наши условия обслуживания, в том числе автоматизированный или массовый обмен сообщениями и использование не в личных целях", - говорится в сообщении.

WhatsApp является частью компании Facebook.