Финляндия поддержала новое правительство Молдовы

Власти Финляндии полностью поддержали заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханеса Хана относительно ситуации в Республике Молдова. Об этом говорится в обнародованном заявлении посольства Финляндии с резиденцией в Бухаресте

Как сообщалось ранее, Федерика Могерини и Йоханнес Хан обнародовали совместное заявление, в котором с одобрением было воспринято решение парламента Республики Молдова о формировании парламентской коалиции и утверждении нового правительства под руководством Майи Санду.

ЕС изъявил готовность работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы заявили о создании коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утверждён новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными все принятые нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решения, постановления и законодательные акты. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду премьер-министром.