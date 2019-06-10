ОБСЕ раскритиковала нарушения на выборах президента Казахстана

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковала нарушения, допущенные на выборах президента Казахстана.

"Выборы проходили в политической среде, где доминирует правящая партия, и это ограничило критические голоса. Голосование было омрачено явными нарушениями основных свобод", - заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели на пресс-конференции в столице Казахстана Нур-Султане в воскресенье, 10 июня.

Церетели назвал глубоко беспокоящим тот факт, что правоохранительные органы силой разгоняли акции протеста.

Глава наблюдателей ОБСЕ также констатировал "серьезные процедурные нарушения при подсчете голосов". По его словам, это означает, что честность подсчета голосов не может быть гарантирована в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ. "Избирательные механизмы и процедуры в Казахстане все еще нуждаются в реформировании", - резюмировал Церетели.

Со своей стороны глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Уршула Гацек сообщила на брифинге в Нур-Султане, что ее миссия продолжает получать информацию о новых задержаниях демонстрантов и судах над ними.

"Мы все еще получаем сообщения о новых арестах, которые были произведены сегодня, а также о быстрых судах, которые прошли в центрах для задержанных. Такая информация приходит постоянно. Но до этого, до дня выборов, в предвыборный период, было много задокументировано случаев арестов, наложения штрафов на активистов и протестующих", - сказала Гацек.

Только 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы было задержано около 500 человек. Участники митингов призывали к бойкоту президентских выборов. 10 июня демонстранты, недовольные итогами голосования, вышли на площадь "Астана" на несанкционированный митинг. Сообщается о задержании около ста человек.

Согласно официальным предварительным данным, победу на президентских выборах в Казахстане одержал 66-летний преемник елбасы Нурсултана Назарбаева - временный президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он получил более 70 процентов голосов. У кандидатов от оппозиции не было никаких шансов на успех. Ближайший конкурент Токаева - кандидат от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" журналист Амиржан Косанов получил 16,02 процента голосов.