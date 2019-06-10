В Казахстане - новые задержания после акций протеста

В Алматы на площади Астана проходят новые задержания граждан на фоне заявления Центральной избирательной комиссии о победе действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на досрочных выборах. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Репортер Азаттика на месте стал свидетелем того, как сотрудники спецподразделения задержали около 20 человек", - говорится в сообщении.

Задержания прошли несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Полицейские погрузили их в несколько автозаков.

В понедельник сотни полицейских остаются в районе Дворца молодежи в столице, вблизи которого вчера проходила демонстрация граждан, утверждавших, что выборы 9 июня не являются честными и свободными.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в Алматы и Нур-Султане были задержаны «около 500 человек». Тем временем с утра понедельника поступает информация о том, что задержанных после выездных судов, которые продолжались до самого утра, под конвоем перевозят в другие населенные пункты, вероятно, в связи с «нехваткой мест в спецприемниках для административно осужденных». По данным правозащитников, в Алматы 9 июня полиция задержала около 400 человек. В Нур-Султане количество задержанных, по сообщениям, также составляет сотни человек.

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на выборах 9 июня победу одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет как кандидат не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.