Трамп отстаивает миграционную сделку с Мексикой, обещает больше подробностей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье отмахнулся от критики в отношении сделки его администрации с Мексикой на фоне обвинений в отсутствии новых серьезных обязательств для ограничения притока мигрантов из Центральной Америки, добавив, что вскоре будет опубликовано больше подробностей.

Ключевые аспекты соглашения по-прежнему не ясны, в том числе вопрос о том, пообещала ли Мексика закупать больше сельскохозяйственной продукции США и расширила ли эта сделка ранее взятое Мексикой обязательство о более активной охране своей южной границы с Гватемалой.

Высокопоставленные сенаторы-демократы сказали, что многие аспекты сделки не являются чем-то новым, а посол Мексики в США отказался подтвердить, содержит ли она какие-либо обязательства в отношении сельскохозяйственной продукции.

Сделка, о которой было объявлено в пятницу после трех дней переговоров в Вашингтоне, предотвратила введение 5-процентных тарифов на все мексиканские товары, которые должны были вступить в силу в понедельник, если Мексика не пообещает больше содействовать сокращению количества мигрантов, прибывающих на южную границу США.

“Мексика не сотрудничала на границе... а теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с их президентом, что они будут охотно сотрудничать и хотят, чтобы все было выполнено должным образом”, - написал Трамп в твиттере.

“Важно отметить, что были достигнуты некоторые договоренности, не упомянутые во вчерашнем пресс-релизе, в частности, одна очень важная. Об этом будет объявлено в надлежащее время”.

Трамп не раскрыл других подробностей, а Белый дом и Госдепартамент не ответили на просьбы о комментарии.

Соглашение среди прочего предусматривает расширение программы, о которой было объявлено в декабре и которая подразумевает отправку мигрантов, ищущих убежище в США, в Мексику на время рассмотрения их запроса.