Последнее обновление: 07.06.2019 11:17

В России могут ввести миллионные штрафы для интернет-компаний

В России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, он находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду", - сказал Жаров. Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов - например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Точного размера предполагаемых штрафов он не назвал. "Я сейчас не помню, мы не писали его (законопроект - ред.) Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения", - сказал Жаров.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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