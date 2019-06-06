Последнее обновление: 06.06.2019 13:50

Премьер Дании уходит в отставку - на выборах победили социал-демократы

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен.

Социал-демократы получили 91 из 179 мест в парламенте.

Действующий премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен, который возглавлял правительство с 2015 года, подаст в отставку в ближайшее время.

Лидер победившей партии, 41-летняя Метте Фредериксен, подтвердила свои намерения сформировать однопартийное правительство меньшинства социал-демократов. Она станет самой молодой главой правительства страны.

Как известно, в начале этого года Финляндия и Швеция уже сформировали правительства социал-демократов.

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