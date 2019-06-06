Последнее обновление: 06.06.2019 09:28

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

Концерн Fiat-Chrysler (FCA) ранним утром в четверг, 6 июня, неожиданно сообщил о том, что отзывает свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем Renault.

Это заявление было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

"Стало ясно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для подобного слияния", - сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне. В концерне отмечают, что предложение о слиянии принесло бы выгоду обеим сторонам.

Отмечается, что ранее правление компании Renault провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки FCA и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

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